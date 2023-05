“الدبيبة” و”الكبير” يجتمعان بمؤسسة الاستثمار لمتابعة تفعيل الاستثمارات بالداخل

عقد رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي عضو مجلس الأمناء “الصديق الكبير”، وذلك لمتابعة تفعيل الاستثمارات بالداخل.

حيث حضر الاجتماع خلال اجتماعهما رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة “رضا قرقاب” ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بالديوان “عبد الباسط الجيدع”

من جانبه قدم رئيس المؤسسة عرض ضوئي يوضح خطة المؤسسة لعدد من المشروعات المقترحة للاستثمار في الداخل وأهمها ملف الطاقة المتجددة، معتبرا بأنه استثمار ناجح وعائداته عالية.

بدوره أكد المحافظ خلال هذا الاجتماع بأن استكمال عدد من المشروعات المتوقفة منذ عشر سنوات والمنفذة من شركات أجنبية تعتبر أولوية بعد تقييم الأصول والجدوى الاستثمارية.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تفعيل الاستثمار بالداخل لمشروعات هامة والتنسيق مع كأفة مؤسسات الدولة لضمان قانونية الإجراءات وإشراك مكاتب دولية كبيوت خبرة.

كما أكد رئيس مجلس الأمناء على ضرورة الاستمرار في إستراتيجية الإفصاح والشفافية والحوكمة التي أطلقتها المؤسسة تحت إشراف مجلس الأمناء.

