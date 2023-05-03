خاص.. عضو نقابة المعيدين: على الحكومة توضيح سبب تهميش شريحة المعيدين

صرح عضو مجلس الإدارة بنقابة معيدي جامعة مصراتة “محمد بن نصر” لصحيفة صدى الاقتصادية: أن المعيدين يطالبون بزيادة المرتبات التي لا تتجاوز 650 ديناراً مع العلاوات إسوة ببقية الموظفين.

وأشار إلى أن هناك تهميش لهذه الشريحة التي لم يتم تضمينها لقانون رقم 4 لزيادة المرتبات وتهميشها وعلى الحكومة ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي أن توضح الأسباب.

وأضاف “بن نصر” أن النقابة قامت بمخاطبة الجهات المعنية بجميع الطرق ولكن دون جدوى ناهيك عن عدم الإفراج عن مرتبات العدد من المعيدين منذ سنة 2018.

وأوضح أنه حسب القانون من المفترض إيفاد المعيد لدراسة بالخارج أو الداخل ولكن لم يتم تطبيق هذا القانون.

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