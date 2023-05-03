خاص.. عضو نقابة المعيدين: تهميش هذه الشريحة هو شكل من أشكال استهداف التعليم

صرح عضو نقابة معيدي جامعة مصراتة “عصام القللي” لصحيفة صدى الاقتصادية: أن النقابة قامت بوقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الرواتب إسوة ببقية موظفي الدولة ولترسيخ العدالة الاجتماعية.

وأضاف بالقول: أنه من الظلم أن يبقى مرتب المعيد 650 ديناراً، بينما يتقاضى أقل موظف في الدولة أكثر من 1000 دينار مشيراً إلى أن شريحة المعيدين تسعى إلى بناء مستقبلها ولديها الكثير من الالتزامات سوى كانت دراسة في الداخل أو البحث العلمي.

وأشار أيضاً إلى أن تهميش هذه الشريحة هو شكل من أشكال استهداف التعليم، واستهداف هذه الفئة المتفوقة والتي من المفترض أن يتم التعويل عليهم لبناء المجتمع.

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