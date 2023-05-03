“الدبيبة” يبحث استعدادات الهيئة العامة لشؤون الحج لموسم الحج

بحث رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ظهر اليوم الأربعاء بمكتبه استعدادات لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لموسم الحج الحالي، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الإدارة “علي حمودة”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

كما أطلع “حمودة” رئيس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، التي أنجزت بالكامل في أفضل الظروف.

وأكد”الدبيبة ” على استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتشغيل كافة المطارات العاملة في البلاد لتقليل تنقلات الحجاج، وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم وفق خطة الهيئة المعتمدة.

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