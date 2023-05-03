صندوق النقد الدولي بصدد منح تونس مبلغًا قدره 1.9 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد صندوق النقد الدولي أنهُ قارب على الانتهاء من ترتيب مالي يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.

مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أشار في مقابلةٍ صحفية إلى أن الصندوق بصدد الانتهاء من الترتيب المالي بعد أن عمل الصندوق مع الحكومة التونسية وحلفاء تونس لحشد ضمانات تمويل إضافية، كما أن السلطات حققت تقدماً فيما نسميه الإجراءات السابقة.. ولا تزال هناك بعض الأمور التي يتعين الانتهاء منها، وفقَ ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي وقت سباق.. كان من المقرر أن تحصل تونس على تمويل من صندوق النقد الدولي؛ ولكن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري الصندوق.