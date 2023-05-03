اقتصاد

معدلات البطالة في المغرب تسجل 12.9 بالمائة خلال الربع الأول من 2023

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجلت معدلات البطالة في المغرب خلال الربع الأول من العام الحاليّ، 12.9 بالمائة، مقابل 12.1 بالمائة خلال ذات الفترة من العام الماضي 2022.

مكتب الإحصاء المغربي، أشار في إحصاءاته إلى أن هذه النسب تعني تسجل -17.1 بالمئة من نسبة البطالة في المناطق الحضرية، لافتًا إلى قطاع الفلاحة والصيد سجل أكبر وتيرة انخفاض في مناصب الشغل، بنحو ثمانية في المائة، بينما سجل القطاع الصناعي هبوطًا قدره 1 بالمئة.

وبحسب بيانات المكتب المغربي، سجل قطاع أبناء والأشغال العمومية ارتفاعًا من حيث حجم الشغل بـ2 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

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