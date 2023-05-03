الكبير والمبروك يتابعان معا الانفاق العام وزيادة التنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية

أخبار ليبيا 24

اجتمع اليوم الأربعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك لتعزيز التعاون المشترك بين المركزي والوزارة.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الكبير والمبروك تناولا خلال اللقاء متابعة الانفاق العام وزيادة التنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأضاف أن اللقاء تمّ في حضور عدد من مدراء الإدارات المعنية.

وكان المصرف المركزي قد أعلن أن الإنفاق العام بلغ خلال الربع الأول من العام 2023، 18 مليار دينار ليبي منها 13.1 مليار دينار على البند الأول وهو المرتبات.