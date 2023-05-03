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فتح التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء – رابط

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تداولت صفحات ونشطاء التواصل الاجتماعي انباء عن فتح التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء ونشرت رابط بالخصوص، فيما لم تنشر وزارة الشوؤن الاجتماعية اي توضيحات بشأن فتح التسجيل في المنظومة .

وقال نشطاء أنه بالامكان الان التسجيل عبر منحة الابناء بدءاً من الغد والأمور المطلوبة: رقم قيد ، و رقم وطني ، و رقم هاتف ، و رقم حساب .

وتداول مواطنون عن استطاعتهم من التسجيل عبر الرابط المتداول في منظومة علاوة الزوجة والابناء.

وفيما يلي رابط التسجيل في المنظومة :

https://bit.ly/3HC3gNz

وكان مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية كيفية التسجيل في منصة وزارة الشؤون الاجتماعية في منحة الزوجة والأولاد وهي عبر القيام بإدخال رقم القيد و الرقم الوطني في رابط منحة الزوجة و الاولاد ثم الاستمرار لإدراج رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني لتصلك رسالة تحوي على “كود” لإدخاله على موقع منحة الزوجة والاولاد ، من ثم ستظهر شاشة بها كل البيانات في موقع منحة الزوجة و الابناء للتأكد من مدى صحتها ويمكن من خلالها تعديل رقم الحساب في حال تغييره إلى مصرف آخر.

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