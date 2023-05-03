الدبيبة يطالب المؤسسة الليبية للاستثمار بتفعيل الاستثمار بالداخل

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بتفعيل الاستثمار بالداخل لمشروعات هامة والتنسيق مع كأفة مؤسسات الدولة لضمان قانونية الإجراءات وإشراك مكاتب دولية كبيوت خبرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي عضو مجلس الأمناء الصديق الكبير، بشأن تفعيل الاستثمارات مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة رضا قرقاب، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بالديوان، عبد الباسط جبوع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار قدّم عرضا ضوئيا يوضح خطة المؤسسة لعدد من المشروعات المقترحة للاستثمار في الداخل وأهمها ملف الطاقة المتجددة، معتبرا بأنه استثمار ناجح وعائداته عالية.

وأضاف، أن الدبيبة شدد على تفعيل الاستثمار بالداخل لمشروعات هامة والتنسيق مع كأفة مؤسسات الدولة لضمان قانونية الإجراءات وإشراك مكاتب دولية كبيوت خبرة.