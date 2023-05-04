انخفاض الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 04 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 04 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7446 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2606 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9709 دينار، والدولار الكندي 3.4882 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2435 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.265 دينار، والدرهم الإماراتي 1.292 دينار، والدينار التونسي 1.5636 دينار، والدرهم المغربي 0.4755 دينار ليبي.
وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7446 د.ل
|4.7565 د.ل
|4.7328 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2606 د.ل
|5.2738 د.ل
|5.2475 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.9709 د.ل
|5.9858 د.ل
|5.956 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4882 د.ل
|3.4969 د.ل
|3.4795 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1654 د.ل
|3.1733 د.ل
|3.1575 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.3758 د.ل
|5.3892 د.ل
|5.3623 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4637 د.ل
|0.4648 د.ل
|0.4625 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4422 د.ل
|0.4433 د.ل
|0.4411 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.706 د.ل
|0.7078 د.ل
|0.7043 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.53 د.ل
|3.54 د.ل
|3.52 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.265 د.ل
|1.2682 د.ل
|1.2618 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.292 د.ل
|1.2953 د.ل
|1.2888 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5636 د.ل
|1.5675 د.ل
|1.5597 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.353 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4755 د.ل
|0.4767 د.ل
|0.4743 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.39 د.ل
|1.39 د.ل
|1.38 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.6 د.ل
|0.6 د.ل
|0.6 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2435 د.ل
|0.2442 د.ل
|0.2429 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6872 د.ل
|0.6889 د.ل
|0.6855 د.ل
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