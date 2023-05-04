أسعار النفط تتعافى بعد هبوط استمر ثلاثة أيام

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لكنها لم تكن قادرة على تعويض الانخفاض بأكثر من 9 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تجاوزت مخاوف الطلب لدى كبار المستهلكين الإشارات إلى أن الولايات المتحدة قد توقف زيادات أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.83 دولار للبرميل. ومنذ يوم الجمعة، انخفض خام برنت بأكثر من 9 بالمئة وانخفض في وقت سابق يوم الخميس إلى 71.28 دولارًا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 68.88 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 11 بالمئة تقريبًا من يوم الجمعة إلى إغلاق الأربعاء، وفي وقت سابق يوم الخميس انخفض إلى 63.64 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 2 ديسمبر 2021.

وقال ادوارد مويا المحلل في اواندا “النفط بدأ يجد بعض الدعم حيث تم تسعير كل اخبار العرض والطلب السيئة.” بحسب رويترز.

وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، وعلامات على ضعف نمو التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 يوم الأربعاء، مما قد يحد من النمو الاقتصادي في القريب.

ومع ذلك، مع بعض النمو الإيجابي في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة والتوقعات بأن تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين التي بدأت هذا الشهر ستحد من العرض، فإن المستثمرين والمحللين يعيدون الشراء إلى السوق.