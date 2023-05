الذهب يرتفع مدعوماً بقرار الفيدرالي الأمريكي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في تعاملات اليوم الخميس، لتقترب من مستويات عالية على نحو قياسي، وذلك بعد بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2055.54 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2063.20 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأونصة مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغها في 2020.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق.

وقال الفيدرالي الأمريكي إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة “ربما يكون ملائما”.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار 0.2%، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.72 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1056.29 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.8% إلى

1433.75 دولار للأونصة.

