ارتفاع ملحوظ لأسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 04 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 04 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 04 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7565 د‫.‬ل – للبيع – 4.7328 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

طرابلس ب5,1950 دينار

بنغازي ب5.21 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.700 ~5.6600 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 دينار ▪️ الباوند =6.30 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2450 ~5.2375 دينار ▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

كاش دبي 5.295 ~ 5.30 🇦🇪 بدل 11.25 الي 11.5 قروش ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب253.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك = 258.0 للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية =5.32 ~ 5.33 دينار دولار بشيك الوحدة =5.30 ~ 5.31 دينار نسبة سحب البطاقات دولار =4.70% الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار =2.80% الامان

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