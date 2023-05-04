الإنتربول يشطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

الوطن| رصد

شطبت الأمانة العامة للإنتربول في ليون مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، في بلجيكا.

وبحسب بيان المؤسسة فإن مذكرة التوقيف الصادرة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، مُلغاة.

وجاء في البيان، أن مطالبة بلجيكا بإصدار مذكرة تعميم دولي ضد علي محمود، تستند على دوافع سياسية.

واعتبرت المؤسسة أن القرار جاء ضمن سلسلة من الانتصارات التي حققتها المؤسسة الليبية للاستثمار في سبيل حماية أصولها والمحافظة عليها.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها لم تخترق قرارات التجميد الدولي المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة.