هيئة التشجيع والاستثمار تبحث قرار إعادة تشكيل مجلس إدارتها

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، بحضور اعضاء المجلس ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية .

تناول الاجتماع مناقشة قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (210) لسنة2023م ، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

كما أكد وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة إعادة العمل على تنظيم الهيئة من خلال الهيكل التنظيمي وتفعيل ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فيما يخص تحديد المجالات والأنشطة الاستثمارية ، والتوزيع الأمثل للمشاريع الاستثمارية على كافة المدن والمناطق الليبية، والتركيز على المناطق الجنوبية تحديداً واقتراح أي إجراءات أو مزايا وإعفاءات إضافية يمكن عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها لتشجيع المستثمرين بتوطين مشاريع استثمارية بالمنطقة الجنوبية وتحقيق التنمية المكانية .

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