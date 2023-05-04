“القيب” يراسل عدد من الجهات بشأن بيانات أعضاء هيئة التدريس الذين يعانون من مشاكل مالية

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” مراسلة إلى رؤساء الجامعات والهيئة الليبية للبحث العلمي واكاديمية الليبية.

حيث نصت المراسلة إلى الإشارة لكتاب النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بشأن بيانات أعضاء هيئة التدريس الذين يعانون من مشاكل مالية، وكتاب مدير مكتب شؤون الوزارة رقم ( (196 بتاريخ 2023/2/2م وكتابنا رقم ( 454) بتاريخ 2023/4/9م بشأن موافاتنا ببيانات أعضاء هيئة التدريس ممن يعانون مشاكل مالية بهدف إحالتها إلى النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس لتسوية أوضاعهم مع وزارة المالية.

عليه يؤسفني وللمرة الرابعة والأخيرة تكرار طلبنا بضرورة إحالة البيانات الآتي ذكرها، قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم الموافق 5/9/ 2023م ورقياً إلكترونياً.

كما يطلب المعينون الجدد الذين لا يتقاضون مرتباتهم ( الإسم الرقم الوطني – تاريخ التعيين، والأساتذة الذين انجزوا المؤهلات التي أفدوا من أجلها ويتقاضون ربع مرتباتهم ( الإسم – الرقم الوطني – تاريخ قفل الملف، والأساتذة الذين يتقاضون المرتب الأساسي بدون العبه التدريس الإسم الرقم الوطني.

وأيضاً الأساتذة الذين يتقاضون في المرتب الأساسي بدون علاوة تدريس ( %70 ) ( الاسم – الرقم الوطني )، والأساتذة المنقولين ومرتباتهم لا تزال ترد إلى الجهة المنقولين منها ( الإسم الرقم الوطني )، والأساتذة الموقوفة مرتباتهم لأسباب أخرى ( الإسم الرقم الوطني ).

وذلك لإحالتها إلى النقابة بهدف متابعتها مع الجهات ذات العلاقة والوزارة لن تتحمل مسؤولية أي عضو هيئة لديه مشاكل مالية بعد هذا التاريخ الأمر في غاية الأهمية يطلب التقيد وتنفيذ المطلوب.

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