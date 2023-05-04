إنتاج ليبيا النفطي يبلغ 1.214 مليون برميل في ظل انتعاش الأسعار العالمية

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و214 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة، أن إنتاج المكثفات، وهي نوع من أنواع النفط الخفيف، بلغ 18 ألف برميل يوميًا.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار النفط، اليوم، تعافيا بعد هبوط استمر ثلاثة أيام، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.83 دولار للبرميل.

ومنذ يوم الجمعة، انخفض خام برنت بأكثر من 9 بالمئة وانخفض في وقت سابق يوم الخميس إلى 71.28 دولارًا.

وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، وعلامات على ضعف نمو التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 يوم الأربعاء، مما قد يحد من النمو الاقتصادي في القريب.