“سي ووتش” تتهم إيطاليا بإعادة نحو 30 مهاجراً إلى ليبيا بشكل غير قانوني

اتهمت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية خفر السواحل الإيطالي بإصدار أوامر تقضي بإعادة نحو 30 مهاجراً إلى ليبيا بعد أن أنقذتهم سفينة تجارية في البحر المتوسط في أواخر أبريل وهو ادعاء نفته السلطات البحرية الإيطالية .

استنكرت منظمة “سي ووتش” غير الحكومية الإعادة غير القانونية لحوالي 30 شخصا باتجاه ليبيا وكتبت المنظمة على حسابها على تويتر أن السفينة التجارية “غريمستاد” أنقذت قاربا كان في محنة وعلى متنه نحو 30 شخصا، تم التعرف عليهم بواسطة طائرة الاستطلاع “سي بيرد” التابعة للمنظمة بعد أن نفت ليبيا أنها السلطة المسؤولة عنهم .

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