المؤسسة الوطنية للنفط: الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 676 مليون قدم مكعب

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 676 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المؤسسة إلى أن أغلب الاستهلاك تمّ من قبل الشركة العامة للكهرباء حيث بلغ استهلاكها 504 مليون قدم مكعب.

وأفادت المؤسسة، أن استهلاكها بلغ 135 مليون قدم مكعب، فيما استهلك مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة 32 مليون قدم مكتب، كما استهلكت مصانع الإسمنت 5 مليون قدم مكعب.

وأعلنت المؤسسة اليوم كذلك أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و214 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة، أن إنتاج المكثفات، وهي نوع من أنواع النفط الخفيف، بلغ 18 ألف برميل يوميًا.