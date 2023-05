زلاف ليبيا للنفط تناقش أوجه التعاون والخطط المقترحة مع مكتب البرامج الاستراتيجية التابع للمؤسسة النفط

ناقشت لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، يوم الاربعاء مع مكتب البرامج الاستراتيجية التابع للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر الشركة أوجه التعاون والخطط المقترحة تماشياً مع سياسات المؤسسة لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة و مدير مكتب البرامج الاستراتيجية “عمران ابوخرص” وعدد من المسؤولين بالمكتب.

