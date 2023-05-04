“الكبير” يصدر قرارً بشأن إيقاف مجلس إدارة مصرف السراي وإعادة تشكيل لجنة مؤقتة للمصرف

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي قرار رقم 103 بشأن إيقاف مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار عن العمل، إلى جانب تشكيل لجنة مؤقتة للمصرف.

كما نص القرار على تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لمصرف السراي تتكون من أشرف مختار أبوراس رئيساً، امحمد المبروك خليفة عضواً، خالد رجب المسلاتي عضواً عضواً محمد عمران بن قدارة عضواً ، عبدالرحمن أحمد جمهور عضواً.

حيث تتولى اللجنة المنصوص عليا في المادة السابقة ممارسة مهام مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار مؤقتاً إلى حين تصحيح أوضاعه وتدارك المشاكل المالية والإدارية بالمصرف والحد من مخاطرها ، وخاصة فيما يتعلق بهيكلة راس المال، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتصحيح جميع التجاوزات الواردة في الإنذار الموجه لمصرف السراي ، وعليا أن تنجز مهمة أعمالها لأجل لا يتعدى سنة أشهر من بدء عملها.

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