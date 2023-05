“الكبير” يجتمع مع “بن قدارة” لاستعراض خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، لاستعراض خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل.

ونوقش خلال اجتماع دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

