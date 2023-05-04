الصديق الكبير يؤكد على أولوية استكمال المشروعات المتوقفة منذ 10 سنوات

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي عضو مجلس الأمناء، الصديق الكبير، أكد على أن استكمال عدد من المشروعات المتوقفة منذ عشر سنوات والمنفذة من شركات أجنبية تعتبر أولوية بعد تقييم الأصول والجدوى الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رفقة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، بشأن تفعيل الاستثمارات.

وقال المكتب، إن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار قدّم عرضا ضوئيا يوضح خطة المؤسسة لعدد من المشروعات المقترحة للاستثمار في الداخل وأهمها ملف الطاقة المتجددة، معتبرا بأنه استثمار ناجح وعائداته عالية.

وأضاف، أن رئيس مجلس الأمناء أكد على ضرورة الاستمرار في إستراتيجية الإفصاح والشفافية والحوكمة التي أطلقتها المؤسسة تحت إشراف مجلس الأمناء.