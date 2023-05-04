تحديث جديد.. ارتفاع كبير ومفاجئ لأسعار الدولار واليورو والذهب في ليبيا اليوم

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 04 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
الدولار 🇺🇲
ب5.2400 ~5.2350 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.7400 ~5.7000 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
نقداً
615 دينار تونسي
تحويل
605 دينار تونسي
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2900 ~5.2850 دينار
اسعار الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب عالمياً 2036.6 $
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب256.00 LYD
▪️كسر ذهب 21 ب298.66 LYD
▪️كسر ذهب 22 ب312.88 LYD
▪️كسر ذهب 24 ب341.33 LYD
▪️لما بتشري :
▪️ذهب مستعمل 18
ب270 ~285 LYD 🔼
▪️ذهب مستعمل 21
ب315 ~335 LYD 🔼
▪️ذهب جديد 18
ب315 ~355 LYD 🔼
▪️ذهب جديد 21
ب335 ~365 LYD 🔼
اسعار الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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