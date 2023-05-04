تحديث جديد.. ارتفاع كبير ومفاجئ لأسعار الدولار واليورو والذهب في ليبيا اليوم

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 04 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲

ب5.2400 ~5.2350 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.7400 ~5.7000 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

نقداً

615 دينار تونسي

تحويل

605 دينار تونسي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2900 ~5.2850 دينار

اسعار الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب عالمياً 2036.6 $

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب256.00 LYD

▪️كسر ذهب 21 ب298.66 LYD

▪️كسر ذهب 22 ب312.88 LYD

▪️كسر ذهب 24 ب341.33 LYD

▪️لما بتشري :

▪️ذهب مستعمل 18

ب270 ~285 LYD 🔼

▪️ذهب مستعمل 21

ب315 ~335 LYD 🔼

▪️ذهب جديد 18

ب315 ~355 LYD 🔼

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~365 LYD 🔼

اسعار الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار