خاص.. “تاتا”: إستراتيجية قطاع الإتصالات أُعدت بالتعاون مع خبراء متخصصين دوليين ويجب تكاثف الدولة لنجاحها

صرح مدير مكتب الإستراتيجية والتخطيط بالهيئة العامة للإتصالات “نجمي تاتا” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حدث إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع الإتصالات والمعلوماتية، حيث قال: تم بناء الإستراتيجية بالتعاون مع فريق من خبراء الإتحاد الدولي للإتصالات، وتم إشراك جميع مكونات الإتصالات في ليبيا سواء الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها والقطاع الخاص والمنظمات الحقوقية.

مُضيفاً: أهمية الإستراتيجية تكمن في عدد من النقاط الهامة أولها تنوع أداء الاقتصاد حيث أنها ستنقل الاقتصاد من تقليدي إلى رقمي، وكذلك هناك تحسين خدمات التعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وتقديم خدمات عامة ومتنوعة وخارطة طريق لقطاع الإتصالات عند الدولة، ومن النقاط المهمة كذلك هي ترسيخ ثقافة الأولويات اي صندوق خدمة شاملة يتكون من القطاع الخاص والعام، ومن بعد يتم تنفيذ المشاريع حسب الأولويات.

كذلك أضاف “تاتا” بالقول بأن هذه الإستراتيجية تتكون من رؤية، وركائز، ورسالة، وما يقارب ثمانية أهداف ولكل هدف مجموعة مستهدفات، وهُناك هدف مهم جدًا وهو تحويل ليبيا لتصبح مركز عبور عبر أفريقيا وهو هدف أستراتيجي طموح جدًا، لابد من تكاثف الدولة والمؤسسات التابعة لها لننجح في هذا الموضوع .

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