“الدبيبة” يُشارك في إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية

قام رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية بإطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع الوزارة.

وخلال الفاعلية أكد الدبيبة على أهمية تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وأن تشمل المنحة كافة الشرائح دون استثناء بما فيهم أصحاب الأرقام الإدارية موجهًا بالبدء في صرف العلاوات المستحقة لهم بعد المطابقة اللازمة مع مصلحة الأحوال المدنية .

كذلك قدمت الوزارة عرضا ضوئياً يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي تم اطلاقها خلال العام 2023 والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 0221-2022 .

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