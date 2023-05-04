“العابد” يفتتح مركز متألق للتأهيل وإعادة الإدماج

قام وزير العمل والتأهيل علي العابد اليوم الخميس، بافتتاح مركز متألق للتدريب في طرابلس، بحضور الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج، وممثلي عن الاتحاد الأوروبي، وعميد بلدية جنزور فتحي عيسي، ومدير عام المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج سامي العلوص.

وأكد “العابد” على أهمية المركز في المشروع الوطني للتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة دعم كل الشباب في ربوع ليبيا لما يمثلونه من ثروة وطنية، حيث صُمم المشروع من أجل إدماجهم عبر توفير البرامج المهنية والوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة.

مُضيفاً بأن افتتاح مركز متألق أولى الخطوات في الشراكة بين منظمة سوبر نوفا والمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، مؤكدا أن الوزارة عازمة على استكمال عدد من البرامج والأنشطة والمشاريع؛ لكي تبعد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب وتجعل منهم أفرادًا قادرين على الاندماج والعمل للمشاركة في بناء الوطن.

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