كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل الاقتصادية، اليوم الخميس بأن صدر محافظ المركزي “الصديق الكبير” قرار رقم 103 لسنة 2023 بشأن ايقاف مجلس ادارة مصرف السراي للتجارة والتنمية، وتكليف لجنة إدارة مؤقتة للمصرف.

حيث تنص المادة التانية من القرار الصادر عن المركزي بأن تتكون لجنة الادارة المؤقتة للسراي من 5، “أشرف أبوراس” رئيساً و”امحمد المبروك” عضواً، و”خالد الوسلاتي” عضواً، و “محمد بن قدارة” عضواً ، و”عبد الرحمن جمهور” عضواً.

كما تنص المادة الثالثة بأن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ممارسة مهام مجلس مصرف السراي مؤقتاً إلى حين تصحيح أوضاعه وتدارك المشاكل المالية والادارية بالمصرف والحد من مخاطرها وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس المال، بالاضافة الى أن المادة الرابعة من القرار تنص على أن تقدم اللجنة المؤقتة للسراي إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد تقريراً شهرياً عن أوضاع المصرف وماتتخذه من من اجراءات وتدابير.

واختتم قرار “الصديق الكبير” في مادته الخامسة بأن تصرف مكافاة شهرية لأعضاء اللجنة، 8ألاف دينار لرئيس اللجنة، و700 دينار لاعضائها.

The post خاص..مصدر بالمركزي يكشف لتبادل عن صدور قرار رقم 103 لسنة 2023 من المحافظ “الكبير” بشأن ايقاف مجلس ادارة مصرف السراي وتكليف لجنة إدارة مؤقتة للمصرف appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا