الصادرات التركية إلى ليبيا تتجاوز 750 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023

تجاوزت صادرات تركيا إلى ليبيا الـ 758 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أبريل من العام، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأوضحت جمعية رجال الأعمال الأتراك والليبيين، في بيان لها، أن أرقام مجلس المصدرين الأتراك أظهرت تصدر قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها حجم الصادرات بواقع 105.2 ملايين دولار، تبعها قطاع المنسوجات والألبسة الجاهزة بـ 103.4 ملايين، ثم الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها بـ 102.7 مليون.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية مرتضى قرنفيل، في تصريحات للوكالة، إن الصادرات التركية كانت موازية خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري للفترة ذاتها من العام الماضي، رغم التأثير المدمر للزلازل التي شهدتها البلاد، مؤكدا على أهمية تأشيرات الدخول والرحلات الجوية المباشرة للتجارة بين البلدين وزيادة الصادرات.