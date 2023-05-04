“الدبيبة” وبن قدارة يتابعان خطة مؤسسة النفط للعام الحالي

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط “فرحات عمر بن قدارة” لمتابعة خطة المؤسسة الوطنية للنفط التطويرية للعام 2023

حيث أكد “بن قدارة” بأن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاثف كافة مؤسسات الدولة، مشيداً بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022م، التي ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج، وهذا ما تم العمل عليه خلال العام الماضي.

وأشاد “الدبيبة” بجهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، على جهودهم المتواصلة لدعم القطاع والحفاظ على استقراره، مشدداً على ضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.

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