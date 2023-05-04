بالصور.. ضبط غش تجاري داخل لحم المفروم بمنطقة باب بن غشير

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم الخميس استمرار جولات مفتشي مركز الرقابة علي الاغدية والادوية فرع طرابلس رفقة الحرس البلدي بالمركز على محال بيع اللحوم بمنطقة (باب بن غشير ) بلدية طرابلس المركزي للتاكد من مدي مطابقتها لمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة

وضبط مركز الرقابة، غش تجاري داخل لحم المفروم الجاهز و المحضر ببقايا اللحم والشحم و رؤوس الاضحية ناهيك عن انعدام النظافة وتهالك المعدات.

وكانت الملاحظات كالتالي :-

عدم وجود شهائد صحية لدي بعض العاملين

النظافة العامة سيئة جدًا

يوجد خلط بين اصناف اللحوم

عدم توفر برنامج دوري لمكافحة الآفات والامن والسلامة عند اغلب المحلات

عرض اللحوم بكترة خارج المبردات

وجود لحوم مصنعة متعفنة ظاهر عليها علامات فساد

وتم إتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة .