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تنويه هـام من الخطوط الجوية الليبية بشأن أماكن بيع و حجز تذاكر السفر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نوهت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الخميس عن استمرار استقبال مكاتب مبيعاتها الداخلية للحجوزات في طرابلس .

‏‎وأشارت الخطوط الجوية الليبية الى ان أوقات الدوام لمكاتب مبيعات الشركة الرئيسية المحلية ابتداءً من السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً .

وأفادت الخطوط الجوية الليبية الى ان مكتب المبيعات في مطار معيتيقة الدولي يبدأ الدوام من الساعة 5 فجراً حتى الساعة 8 مساءً يومياً.

للإستفسار أكثر عن عناوين مكاتب حجز الخطوط الجوية الليبية يمكنكم الإتصال على الارقام التالية
0213346101
0213346102

الإدارة العامة المقر الرئيسى لشركة طرابلس شارع عمر المختار.

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