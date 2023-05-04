تنويه هـام من الخطوط الجوية الليبية بشأن أماكن بيع و حجز تذاكر السفر

نوهت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الخميس عن استمرار استقبال مكاتب مبيعاتها الداخلية للحجوزات في طرابلس .
وأشارت الخطوط الجوية الليبية الى ان أوقات الدوام لمكاتب مبيعات الشركة الرئيسية المحلية ابتداءً من السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً .
وأفادت الخطوط الجوية الليبية الى ان مكتب المبيعات في مطار معيتيقة الدولي يبدأ الدوام من الساعة 5 فجراً حتى الساعة 8 مساءً يومياً.
للإستفسار أكثر عن عناوين مكاتب حجز الخطوط الجوية الليبية يمكنكم الإتصال على الارقام التالية
0213346101
0213346102
الإدارة العامة المقر الرئيسى لشركة طرابلس شارع عمر المختار.
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