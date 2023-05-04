تنويه هـام من الخطوط الجوية الليبية بشأن أماكن بيع و حجز تذاكر السفر

نوهت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الخميس عن استمرار استقبال مكاتب مبيعاتها الداخلية للحجوزات في طرابلس .

‏‎وأشارت الخطوط الجوية الليبية الى ان أوقات الدوام لمكاتب مبيعات الشركة الرئيسية المحلية ابتداءً من السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً .

وأفادت الخطوط الجوية الليبية الى ان مكتب المبيعات في مطار معيتيقة الدولي يبدأ الدوام من الساعة 5 فجراً حتى الساعة 8 مساءً يومياً.

للإستفسار أكثر عن عناوين مكاتب حجز الخطوط الجوية الليبية يمكنكم الإتصال على الارقام التالية

0213346101

0213346102

الإدارة العامة المقر الرئيسى لشركة طرابلس شارع عمر المختار.