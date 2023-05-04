تعرف على حجم صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الـ4 أشهر الماضية

تجاوزت صادرات تركيا إلى ليبيا 758 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية أبريل/ نيسان من العام الحالي.

وذكرت جمعية رجال الأعمال الأتراك والليبيين في بيان، أن أرقام مجلس المصدرين الأتراك أظهرت تصدر قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها حجم الصادرات بواقع 105.2 ملايين دولار، تبعها قطاع المنسوجات والألبسة الجاهزة بـ 103.4 ملايين، ثم الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها بـ 102.7 مليون.

وقال رئيس الجمعية مرتضى قرنفل، في تصريحات أفرد البيان حيزا لها، إن الصادرات التركية كانت موازية خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري للفترة ذاتها من العام الماضي، رغم التأثير المدمر للزلازل التي شهدتها البلاد.

وأكد أهمية تأشيرات الدخول والرحلات الجوية المباشرة للتجارة بين البلدين ولزيادة الصادرات.