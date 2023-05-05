بعد توقف 10 سنوات.. شحن مشروع الخط الهوائي السرير / اجدابيا

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن شحن مشروع الخط الهوائي لنقل الطاقة ( السرير اجدابيا ) جهد 400 ك.ف.

وقالت الشركة في بيان لها عبر الفيسبوك اليوم الخميس، إنه لنتيجة الجهود المتواصلة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة إلى تذليل الصعاب عبر إستكمال مشاريع نقل الطاقة خدمة للوطن والمواطن الكريم تم اليوم شحن الخط الهوائي لنقل الطاقة ( السرير اجدابيا ) جهد ( 400 ك.ف ) مفرد الدائرة وبطول 428.6 كم بعد توقف دام عشر سنوات.

وأوضحت الشركة أن شحن المشروع سيسهم بشكل كبير في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد السرير لمراكز الاحمال .

وقد تم هذا الإنجاز بالاشراف المباشر من قبل مهندسي الإدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة ودائرة مشروعات نقل الطاقة الشرقية.