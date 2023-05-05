النفط يرتفع لكنه يسير لخسارة أسبوعية للمرة الثالثة بسبب مخاوف بشأن الطلب

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، لكنها تتجه للأسبوع الثالث على التوالي من الخسائر بعد أن شهدت الأسواق انخفاضًا حادًا وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ الطلب الصيني.

وارتفع خام برنت 60 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 73.10 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 69.08 دولارًا للبرميل بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر.

وعلى مدار الأسبوع، كان خام برنت على وشك الإغلاق على انخفاض بنسبة 8.1 بالمئة، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط مهيئًا لإغلاقه منخفضًا بنسبة 10.0 بالمئة.

واستمرت المخاوف من أزمة مصرفية إقليمية في الولايات المتحدة بعد أن قالت شركة باكويست بانكورب، إنها تخطط لاستكشاف خيارات استراتيجية.

وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل مع انخفاض الطلبات وتراجع الطلب المحلي الضعيف على قطاع التصنيع المترامي الأطراف.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نشاط الخدمات في الصين نما حتى أبريل، على الرغم من تباطؤ معدل هذا التوسع.

ومع ذلك، فإن توقعات تخفيضات الإمدادات المحتملة في اجتماع أوبك + القادم في يونيو قدمت بعض الدعم للأسعار، حسبما قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا في سنغافورة.

وقال وونغ: إن “التراجع الحاد الذي حدث يوم أمس في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قد توقف عند دعم رئيسي رئيسي عند 61.85 دولارًا أمريكيًا”.

ويتوقع المستثمرون الآن على نطاق واسع أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماعه في يونيو، بعد أن ألغى البنك المركزي الأمريكي اللغة التي “يتوقع” زيادات أخرى في سعر الفائدة من بيان سياسته.