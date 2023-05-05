حبارات: التجارة الخارجية لليبيا لم تساعد في نمو وزيادة الناتج المحلي 

الوطن| رصد

علق الخبير الاقتصادي، نور الدين حبارات، على تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير حول التجارة الخارجية.

وقال حبارات في منشور له عبر الفيسبوك، إن التجارة الخارجية Foreign Trade هي عبارة عن مجموعة من النشاطات التي تعتمد على تداول المُنتجات من سلع وخدمات بين دولة مُعيّنة ودولٍ أُخرى، وتُعرَّف بأنّها تبادل للخدمات، ورؤوس الأموال، والسّلع؛ عن طريق الحدود الدوليّة أو الإقليميّة، و عادةً ما شكّل التّجارة الخارجيّة جُزءاً مُهماً من اقتصاد أغلب دُوَل العالم، كما تؤثّر بشكلٍ مُباشرٍ على ناتجها المحليّ الإجمالي.

وأضاف أن هذا التعريف في الحالة الليبية وفق لتقرير المركزي فرغ من محتواه فجل الصادرات نفطية فقط في حين معظم الواردات سلع إستهلاكية من غذاء ودواء ووقود وملابس ومواد بناء وعليه فإن التجارة الخارجية لليبيا لم تساعد في نمو وزيادة الناتج المحلي للبلاد ولا في تنويع صادراتها ودخلها ولا في خلق فرص عمل حقيقية ولا في تطوير أداء القطاع الخاص ولا القطاعات العامة.

واختتم منشوره: “يمكن القول وللأسف إن التجارة الخارجية في ليبيا ساهمت في تشجيع ودعم اقتصاديات الدول الأجنبية على حساب الاقتصاد الليبي، فليبيا تحولت بالفعل إلى سوق استهلاكية لسلع وخدمات تلك الدول، و من ثم فإن التقرير لم بأتي بأي جديد فهو تكرار وإعادة صياغة لتقارير سابقة”.