بن قدارة والكبير يبحثان سبل الدعم لرفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن اللقاء استعرض خطة المؤسسة الوطنية للنفط التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الخميس، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و214 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت المؤسسة، أن إنتاج المكثفات، وهي نوع من أنواع النفط الخفيف، بلغ 18 ألف برميل يوميًا.

وكان بن قدارة قد التقى مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، حيث أكد أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة.