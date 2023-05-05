تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 05 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 05 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 05 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7565 د‫.‬ل – للبيع – 4.7328 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2250 ~5.2200 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.7200 ~5.6700 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

600 دينار

▪️ الباوند =6.30 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2750 ~5.2700 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب257.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 262.0 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.35 ~ 5.33 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.34 ~ 5.31 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =~ الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار =2.00% الامان