ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب في السوق الليبي الجمعة 05 مايو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 05/05/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر اونصة الذهب اليوم :
آونصة الذهب 2050.1 $
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب257.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب299.83 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب314.11 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب342.66 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب285 ~295 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب330 ~350 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب325 ~360 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب365 ~380 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
أضف تعليقـك