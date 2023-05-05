توضيحات هامة بشأن قرعة الحج في ليبيا 2023 والعدد المستهدف

فيما يلي أبرز التوضيحات بشأن قرعة الحج لعام 2023 ميلادي 1444 هجري في ليبيا وكيف ستقام القرعة والمستهدفين منها .

في العام 2019م وبأعتبار الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الجهة المنظمة لموسم الحج في ذلك العام آجرت قرعة الحج لعامين على التوالي ( 2020 , 2021 ) بواقع عدد 7800 حاج لكل عام وهو العدد المخصص لدولة ليبيا من المملكة العربية السعودية.

تم إيقاف موسم الحج لحجاج الخارج للأعوام ( 2020 , 2021 ) على كافة العالم الإسلامي نتيجة جائحة كورونا.

أوائل العام 2022م أُستحدث هيئة جديدة بأسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وهي الجهة المنظمة والمشرفة على موسم الحج.

في العام 2022م سمحت المملكة العربية السعودية لدول العالم الإسلامي بالحج وبنسب محدودة لكل دولة، وأشترطت عدم ذهاب كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عام.

الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أعلنت حفظ القرعة للأعوام ( 2020 , 2021 ) لأصحابها ولا مساس بقرعة الحج، وهم المستهدفين بالحج خلال العام الحالي وحتى استكمال ما تبقى منهم.

حصة ليبيا للعام 2022م كانت بواقع 3531 حاجًا فقط حسب أعلان وزارة الحج السعودية، وأجرت الهيئة قرعة جديدة من الفائزين بقرعة العام 2020م وأختيار العدد المستهدف والأعتذار من كبار السن وحفظ حقهم وما تبقى منهم لموسم الحج المقبل.

ما تبقى من العدد كالتالــي : 7800 حاج – 3531 حاج = 4269 حاجًا يُحفظ حقهم في الحج للموسم القادم العام 2023م.

العام الحالي 2023م وافقت السعودية برجوع موسم الحج إلى سابق عهدهِ بواقع عدد 7800 حاج لدولة ليبيا.

المتبقي من القرعة للأعوام ( 2020 , 2021 )

كالتالــي: 4269 حاج + 7800 حاج = 12069 حاجًا.

العدد المتبقي من قرعة الحج للعام 2020م عدد 4269 حاج يدخلون مباشرةً إلى قوائم الحجاج دونما قرعة.

ما تبقى من عدد حجاج ليبيا عامةً للعام الحالي وهو 3531 حاجًا بما في ذلك حجاج أُسر الشهداء والمفقودين والمبتورين تُجرى لهم قرعة من أصل 7800 حاج عدد حجاج ليبيا للموسم الحالي.

بالنسبة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، فالعدد يتجاوز 1000 حاجّ تقريبًا من ضمن الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.

المتبقي منهم وهو عدد 4269 حاج يحفظ حقهم لموسم الحج المقبل 2024م إن شاء الله.

يشار إلى أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، أعلنت عن تحديد يوم الثلاثاء القادم 9 مايو 2023 ، موعداً موحداً لإقامة قرعة حج عام 1444 هـ 2023م.

وحسب هيئة شؤون الحج والعمرة عبر صفحتها بالفيسبوك تم خلال اجتماع نائب رئيس الهيئة”صبري البوعيشي” الخميس، مع مديري فروع الهيئة بالمناطق، تحديد أماكن وأزمنة إقامة قرعة المستهدفين لحج هذا العام لمن حالفهم الحظ من قرعة الحج في ليبيا 2021م.