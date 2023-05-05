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تحديث جديد.. أسعار الدولار واليورو والذهب في ليبيا اليوم الجمعة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 05 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7565 LYD

الدولار 🇺🇲
ب5.2275 ~5.2225 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.7000 ~5.6600 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳
نقداً
600 دينار تونسي
تحويل
605 دينار تونسي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2750 ~5.2700 دينار

اسعار الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب عالمياً 2005.1 $

▪️كسر ذهب 18 ب251.00 LYD
▪️كسر ذهب 21 ب292.83 LYD
▪️كسر ذهب 22 ب306.77 LYD
▪️كسر ذهب 24 ب334.66 LYD

▪️لما بتشري :
▪️ذهب مستعمل 18
ب285 ~295 LYD 🔼
▪️ذهب مستعمل 21
ب330 ~350 LYD 🔼

▪️ذهب جديد 18
ب325 ~360 LYD 🔼
▪️ذهب جديد 21
ب365 ~380 LYD 🔼

اسعار الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 LY 🔼

▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

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