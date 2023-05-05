تحديث جديد.. أسعار الدولار واليورو والذهب في ليبيا اليوم الجمعة

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 05 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
ب4.7565 LYD
الدولار 🇺🇲
ب5.2275 ~5.2225 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.7000 ~5.6600 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
نقداً
600 دينار تونسي
تحويل
605 دينار تونسي
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2750 ~5.2700 دينار
اسعار الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب عالمياً 2005.1 $
▪️كسر ذهب 18 ب251.00 LYD
▪️كسر ذهب 21 ب292.83 LYD
▪️كسر ذهب 22 ب306.77 LYD
▪️كسر ذهب 24 ب334.66 LYD
▪️لما بتشري :
▪️ذهب مستعمل 18
ب285 ~295 LYD 🔼
▪️ذهب مستعمل 21
ب330 ~350 LYD 🔼
▪️ذهب جديد 18
ب325 ~360 LYD 🔼
▪️ذهب جديد 21
ب365 ~380 LYD 🔼
اسعار الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 LY 🔼
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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