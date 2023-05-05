تحديث جديد.. أسعار الدولار واليورو والذهب في ليبيا اليوم الجمعة

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 05 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7565 LYD

الدولار 🇺🇲

ب5.2275 ~5.2225 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.7000 ~5.6600 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

نقداً

600 دينار تونسي

تحويل

605 دينار تونسي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2750 ~5.2700 دينار

اسعار الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب عالمياً 2005.1 $

▪️كسر ذهب 18 ب251.00 LYD

▪️كسر ذهب 21 ب292.83 LYD

▪️كسر ذهب 22 ب306.77 LYD

▪️كسر ذهب 24 ب334.66 LYD

▪️لما بتشري :

▪️ذهب مستعمل 18

ب285 ~295 LYD 🔼

▪️ذهب مستعمل 21

ب330 ~350 LYD 🔼

▪️ذهب جديد 18

ب325 ~360 LYD 🔼

▪️ذهب جديد 21

ب365 ~380 LYD 🔼

اسعار الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 LY 🔼

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار