خاص.. “حسني بي” يعلق على قرار المركزي بتعيين إدارة مؤقتة لمصرف السراي

علق أحد أهم المساهمين بمصرف السراي “حسني بي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المصرف 6 أشهر وااذي صدر بتاريخ 4/5/2023 .

وقال: بصفتي أحد المساهمين بهذا المصرف الرائد والمثالي “مصرف السراي ATIB” أولاً: أحترم القانون وأحترم قرارات من يمنح له القانون صلاحيات سلطة الرقابة حتى لو لم تنصفني وتنصف من عمل بكد وجد في سبيل تطوير المصرف ، لذلك أتقبل أية قرار يصدر عن السلطة مع حق منحه القانون لكل ذوي مصلحة حق الطعن والدفاع عن حقوقه من خلال القضاء المختص (القضاء الإداري في هذه الحالة ) .

ثانيا :إن من أولوياتي المطلقة سلامة وإستمرارية عمل العاملين بالمصرف حيث يعيلون أكثر من 200 أسرة وهم أول من حقق نجاح المصرف ، وننتهز هذه الفرصة لنشكر لهم تفانيهم ونشاطهم وثقتهم بالمجلس وحسن الإدارة وأتمنى لهم التوفيق وألا نخذلهم كما أتمنى للجنة المكلفة الحفاظ على الاستحقاقات.

ثالثاً: ومن الجانب المادي كل ما يهمني سلامة وملاءة المصرف المالية ونمو المصرف وحسن الأداء ورقي الخدمات من خلال الفريق العامل به الآن.

وتابع “حسني بي ” أما عن رأيي الشخصي الخاص بقرار تكليف لجنة إدارة مؤقتة لتقوم بمهام مجلس الإدارة للتأكد من هيكلة رأس المال وما إدعى من مخالفات بسيطة وقد تم معالجتها والجولات التفتيشية المكثفة والذي أشاد بأداء المصرف والفريق العامل به ، هي خير دليل على ذلك ، لذلك أعتقد أن القرار إلاداري بتكليف لجنة بغير محله ولم يكن هناك الحاجة له ، حسبما تتوفر لي من معلومات عن الأداء ، حيث أن الملاءة المالية للمصرف ممتازة جدا لأن 100% من أموال المودعين متوفرة عند الطلب و100% من الرأس مال المدفوع من قبل المساهمين يمكن الوفاء به بدون أية مخاطرة.

ختاماً: رأس مال المصرف وهيكلته” ليست من اختصاص أو شأن كلا من المصرف المركزي مجلس الإدارة وليس اختصاص الإدارة التنفيذية حسبما أفادوا المستشارين القانونيين من داخل وخارج ليبيا، مضيفاً أن هيكلة رأس المال من شؤون واختصاص سوق الأوراق المالية والجمعية العمومية ووزارة الاقتصاد والمحاكم التجارية .

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