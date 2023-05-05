الدبيبة يطالب بزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.

وذكرت صحيفة “الوسط”، مساء أمس الخميس، أن تصريحات الدبيبة جاءت خلال اجتماعه في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية، طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ضمن متابعته لخطة المؤسسة التطويرية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة للعام 2023.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن فرحات بن قدارة قد أكد لعبد الحميد الدبيبة أن “خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة، وذلك في الوقت الذي أشاد ابن قدارة بقرار مجلس الوزراء الليبي إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022”.

وذكر فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط في بلاده قد ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة الوطنية، سواء في أوضاع العاملين فيها أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، فضلا عن تنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج.

وجدد المسؤول الليبي على أن المؤسسة الوطنية للنفط عملت على تنفيذ مشروعات الصيانة التطويرية خلال العام الماضي.

ومن جانبه، أشاد عبد الحميد الدبيبة بـ”الجهود المتواصلة لكل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى الليبي للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، في دعم القطاع والحفاظ على استقراره”.

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف والمقدرة بمليوني برميل يوميا.