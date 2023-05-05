مصادر توضح أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي بشكل ملحوظ في ليبيا

كشفت مصادر مصرفية عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي بشكل ملحوظ مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء خلال الايام الماضية.

وصعد الدولار الامريكي بشكل مفاجئ وملحوظ مقابل الدينار الليبي يوم امس إلى 5.27 دينار قبل أن يتراجع اليوم إلى 5.2250 دينار في السوق السوداء.

وقالت المصادر أن الاسباب التي أثرت على اسعار الصرف محلية ودولية، ومحلياً يأتي إرتفاع الطلب من الجانب المصري على الذهب كأحد الاسباب، وكذا عدم استئناف البنك المركزي لبيع النقد الأجنبي، وتوقف البنوك التركية عن العمل لعملية الإنتخابات بالاضافة إلى زيادة نسبة السحب للبطاقات من المصدر.

ويأتي الارتفاع عقب استقرار الدولار متذبذباً عند مستوى الـ5.10 ~ 5.15 لعدة أشهر في الآونة الاخيرة، ليرتفع أكثر من 10 قروش دفعة واحدة .

وأوضحت المصادر أنه من ضمن الاسباب على الصعيد العالمي، إرتفاع سعر آونصة الذهب عالمياً وخاصة بعد بيانات الإقتصاد الأمريكي، بالاضافة إلى زيادة حيازة البنوك و الحكومات للذهب، ونتيجة لزيادة التبادلات التجارية للعديد من الدول بغير الدولار الامريكي، وكذا تخوف العديد من الدول بعد الحديث عن جدولة الدين الأمريكي، بالاضافة إلى زيادة سقف المديونية لأكثر من 38 تريليون دولار.