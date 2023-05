في 4 أشهر.. الصادرات التركية إلى ليبيا تتجاوز 758 مليون دولار

تجاوزت صادرات تركيا إلى ليبيا 758 مليون دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية أبريل المنصرم من العام الجاري.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والليبيين مرتضى كرانفيل إنّ قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها تصدر حجم الصادرات بـ 105.2 ملايين دولار.

وأوضح كرانفيل أنّه تبعه قطاع المنسوجات والألبسة الجاهزة بـ 103.4 ملايين، ثم الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها والتي بلغت 102.7 مليون دولار.

وتابع كرانفيل أنّ الصادرات التركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري كانت مساوية للفترة ذاتها من العام الماضي على الرغم من التأثير المدمر للزلازل التي ضربت البلاد.

وأكد كرانفيل على أهمية تأشيرات الدخول والرحلات الجوية المباشرة للتجارة بين البلدين، ولزيادة الصادرات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية.

