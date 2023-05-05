وزارة الشؤون الاجتماعية توضح أسباب إطلاق منظومة منحة الزوجة والأبناء

تحدث مدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية، خالد مسعود عمار، عن أسباب إطلاق منظومة منحة الأبناء والزوجة .

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الشؤون الاجتماعية لاطلاق المنصات الرقمية للخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين من خلال مجموعة من المنصات التي تم اطلاقها والتي تستهدف المواطنين فيما يتعلق بمنحة الزوجة والاولاد .

وقال خالد مسعود، أنه تم اطلاق المنصات الرقمية المفتوحة للمواطنين فيما يتعلق بالاضافة والاستعلام بالنسبة لمنحة الزوجة والاولاد بالاضافة الى شرح تفصيلي لمشروع المنحة حيث تم التعريف بمكونات المشروع وكذلك اهم البرامج بالاضافة الى البرامج المستقبلية للمشروع .

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الهدف من اطلاق المنصات الالكترونية لخدمة المواطن من منزله من خلال تسهيل عملية خدمات برنامج منحة الزوجة والاولاد سوى كان باضافة ابناء جدد او تغيير رقم الحساب او الاستعلام عن أي معلومات خاصة لأي مواطن من خلال حسابه بمنحة الزوجة والاولاد .

وأشار الى ان المنظومة مربوطة بالجهات الاخرى مثل مصلحة الاحوال المدنية ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية من أجل دقة المعلومة التي تقدم من خلال هذه المنصات .