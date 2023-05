رغم ارتفاعها.. أسعار النفط تُسجل ثالث خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة، لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ‏بعدما سجلت هبوطاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع قبيل قرارات رفع الفائدة من ‏بنوك مركزية كبرى وبفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات ‏المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط.‏

ووسعت أسعار النفط مكاسبها إلى أكثر من 4%، في نهاية تعاملات الجمعة ، لكنها سجّلت خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أن شهدت الأسواق انخفاضًا كبيرًا وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الصيني.

وأغلق خام برنت مرتفعاً 2.80 دولار، أي 3.9%، عند 75.30 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.78 دولار، أي 4.1%، ليبلغ 71.34 ‏دولار للبرميل عند التسوية وذلك بعدما تراجع على مدى أربعة أيام لأدنى مستوياته ‏منذ أواخر 2021، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضاً حوالي 5.3% بينما هوى خام غرب تكساس ‏الوسيط 7.1% حتى رغم انتعاشهما الجمعة، وانخفض خاما القياس على مدى ثلاثة أسابيع متصلة للمرة الأولى منذ نوفمبر.‏

