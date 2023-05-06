خبراء: المركزي فشل بملف الإصلاح الاقتصادي

الوطن| رصد

أكد أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك، أن مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع تخفيض سعر الصرف وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي فشل، فالسعر المرتفع تسبب في انخفاض الدخل الحقيقي والطلب على النقد الأجنبي ما زال مستمراً وفقا للسعر الجديد المعمول به”، مؤكداً أن تخفيض سعر الصرف سيحدث استنزافاً للنقد الأجنبي.

وأشار المبروك إلى أن تحركات سعر الصرف ترتبط بالتضخم مباشرة من خلال زيادة أسعار الواردات، أو الأسعار المحلية للسلع والخدمات وبالتالي تتراجع الدخول الحقيقية مع ارتفاع الأسعار وسط استمرار أزمة السيولة.

من جهته، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية نور الجبارات، إنه رغم عودة إنتاج النفط منذ 2017 وإلى يومنا هذا، فشلت كل الحلول “الترقيعية” لإصلاح سعر الدينار، خاصة أن الحكومة تستفيد من الدينار المنخفض بتوفير مصادر تمويل كبيرة تتجاوز حاجز 100 مليار دينار سنويا، والمركزي يخفف عنه الطلب على النقد الأجنبي ويجنبه سيناريو مفاقمة الدين العام مجددا عبر إقراضه الحكومة.