تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 06 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 06 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 06 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7565 د‫.‬ل – للبيع – 4.7328 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2200 ~5.2100 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.7000 ~5.6600 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

600 دينار ▪️ الباوند =6.36 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا – دبي 🇹🇷🇺🇲

5.2600 ~5.2550 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب254.50 دينار ▪️ الذهب المسبوك = 259.0 للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية =5.35 ~ 5.33 دينار دولار بشيك الوحدة =5.34 ~ 5.31 دينار نسبة سحب البطاقات دولار =~ الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار =2.00% الامان

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