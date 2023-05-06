بن قدارة: مؤسسة النفط تسعى إلى تنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع

الوطن / رصد

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن مؤسسة النفط تسعى إلى تنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع للوصول بها إلى مصاف المؤسسات العالمية.

وأضاف بن قدارة، في تسجيل مرئى نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة، أن استمرار الإنتاج وتدفقه أسهم بشكل كبير في استمرار صرف المرتبات في القطاعات كافة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن استمرار الإنتاج أسهم كذلك في استقرار سعر صرف الدولار، والحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتوريد المحروقات.